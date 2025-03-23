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Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Cüneyt Çelik, Günay Nuh, Hüseyin Demirci, Mehmet Mukadder Yardımcıel, Abdullah Söylemez, Yusuf Ayas  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Mukadder Yardımcıel/AA

Kars

Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kars-Digor kara yolu 2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Bina çatılarında ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk hava nedeniyle Acısu deresi ve küçük göletler dondu, ormanlık alanda bulunan çeşmeler buzla kaplandı.

Esnaf Abdullah Kaya, havanın birden soğuduğunu belirterek, "Kar yağışından sonra hava çok soğudu, ağaçlar buz tuttu, gece hava sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü, araçların camları buz tuttu." dedi.

Bu arada sarıçam ormanları yağan karın ardından, açan güneşle güzel manzara oluşturdu.

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece kaydedildi.

Soğuk nedeniyle cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Ağrı'da da kar yağışı etkili oldu.

Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrası köyler yeniden beyaza büründü.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de kar yağışıyla Akşar bölgesi ile Sarıçam ormanları beyaza büründü.

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