Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,876.00
BTC/USDT
110,001.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazı kaldırılıyor.
logo
Yaşam

Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen kavak, kuşburnu ile kayın ağaçları sonbaharın son güzelliklerini yaşatıyor.

Hüseyin Demirci  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Yılın yarısı kar altında kalan ilçenin 2 bin 380 rakımlı Handere ve Karaurgan bölgesinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Bir taraftan kar ve soğuk havanın etkili olduğu ilçenin doğası, ağaçların renkleriyle süslendi.

Vatandaşlar, sonbaharın güzellikleri bitmeden bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirmeye çalıştı.

Bölgede telefonuyla çekim yapan doğasever Nazlı Açelya Demirci, AA muhabirine, sonbaharın son güzelliklerini kayıt altına almaya çalıştıklarını belirterek "Sonbaharın çok güzel renkleri hakim. Özellikle sarı, kırmızı, turuncu tonlar çok güzel. Biz de telefonla öz çekim yapıyoruz. Kışa girmeden bu manzaraları kayıt altına alalım dedik." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 yılda gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu
Ankara'da çalıştığı iş yerinde beslediği köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı
Afetlerde kesintisiz iletişim için Sayısal Telsiz Sistemi, 60 ilde devreye alınacak
Bakan Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamladığını bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda

Benzer haberler

Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor

Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor

Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Kars'ta göçmen kuşların konakladığı Asboğa Gölü'nde su 60 metre çekildi

Kars'ta kar, soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kars'ta kar, soğuk hava ve kırağı etkili oldu
Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu

Ordu'da etkili olan sis sonbahar renkleriyle güzel görüntü oluşturdu
Azdavay'ın saklı güzelliği "Saray Şelalesi"nde sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor

Azdavay'ın saklı güzelliği "Saray Şelalesi"nde sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet