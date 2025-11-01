Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,876.00
BTC/USDT
110,001.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazı kaldırılıyor.
logo
Yaşam

Ardahan Üniversitesi'nde "kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) yerleşkesinde "Kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Günay Nuh  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Ardahan Üniversitesi'nde "kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Ardahan

Üniversitede çevre bilincini güçlendirmek ve doğayla bütünleşen bir kampüs kültürünü oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte dikilen 202 fidana can suyu verildi.

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, fidanları Cumhuriyet'in 102. yılına armağan ettiklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Emiroğlu, "Fidan dikimi yalnızca bir çevre etkinliği değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara bırakılacak kalıcı bir değerdir. Cumhuriyetimizin 102. yılı anısına diktiğimiz bu fidanlar, yalnızca toprağa kök salacak canlılar değil, aynı zamanda öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm üniversite bileşenlerinin bu topraklardaki varlığının sembolleridir." dedi.

"Ardahan oksijen oranı bakımından Türkiye'nin en düşük illerinden biri"

Emiroğlu, etkinlikte kendilerine fidan desteğinde bulunan Hakan Bayraktar'a teşekkür etti.

Mezun olacak öğrencilerin Ardahan ile bağlarını simgeleyen bir izinin kalmasını istediklerini vurgulayan Emiroğlu, "Ardahan'ın oksijen oranı bakımından Türkiye'nin en düşük illerinden biri olması, bizlere bu tür çevresel girişimlerin ne denli elzem olduğunu hatırlatıyor. Peygamberimizin 'Kıyamet kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz.' sözünü hatırlatarak, üretmenin, yaşatmanın ve umudu diri tutmanın medeniyetimizdeki yerini yeniden düşünmemiz gerektiğini vurgulamak isterim. Bugün diktiğimiz her fidan, bu düşüncenin somut bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, ARÜ Genel Sekreteri Hüseyin Caner Akkurt, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 yılda gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bin oldu
Ankara'da çalıştığı iş yerinde beslediği köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı
Afetlerde kesintisiz iletişim için Sayısal Telsiz Sistemi, 60 ilde devreye alınacak
Bakan Kurum, Sındırgı'daki hasar tespit çalışmalarının tamamladığını bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Deprem bölgesinde 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda

Benzer haberler

Ardahan Üniversitesi'nde "kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Ardahan Üniversitesi'nde "kampüste dikili bir ağacın olsun" etkinliğinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet