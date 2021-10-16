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Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Yarın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 16.10.2021
Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sinop ve Samsun'da kuvvetli yağışlar pazartesi etkisini kaybedecek

Uyarıya göre, yarın Sinop ve Samsun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerel şekilde kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağışların, Sinop'ta pazartesi sabah, Samsun'da ise pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli olacak

Yağışların öğle saatlerinden itibaren aralıklarla Ordu ve Giresun'da kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, zaman zaman şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağışların Ordu ve Giresun'da pazartesi öğlen, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde ise 19 Ekim Salı akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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