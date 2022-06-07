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Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sefa Şahin   | 07.06.2022
Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'in iç kesimlerinde Isparta, Burdur çevreleri, Antalya'nın kuzeybatısı, Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzeyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusunda Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman ile Ankara, Çankırı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Kars ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 09.00-23.00 arasında olacağı tahmin ediliyor.

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