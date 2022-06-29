Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan heyelanda Karabük-Zonguldak yolu trafiğe kapandı.
Karabük
İlçede 3 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Yeşilköy mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yoluna toprak ve kaya parçaları düştü.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yolu çift yönlü trafiğe kapattı.
Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.