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Kültür

UNESCO kenti Safranbolu'ya Uzak Doğulu turist ilgisi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yılın ilk çeyreğinde en çok ziyaretçiyi Uzak Doğu ülkelerinden ağırladı.

Orhan Kuzu  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
UNESCO kenti Safranbolu'ya Uzak Doğulu turist ilgisi Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

UNESCO tarafından dünyada "en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ilçe, Uzak Doğulu turistlerin gözde seyahat rotaları arasında yer alıyor.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ilçede, yılın ilk 3 ayında 125 ülkeden 9 bin 201 yabancı ziyaretçi konakladı.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla kültür turizminin gözdesi olan Safranbolu'ya ocak, şubat ve mart aylarında gelen yabancılar arasında ilk sıraya Tayvanlılar yerleşti.

Bu 3 ayda ilçeyi 5 bin 438 Tayvanlı, 2 bin 146 Çinli ziyaret ederken, bu ülkeleri Tayland, Japonya, Güney Kore, Hindistan, ABD, Malezya, Almanya ve Rusya izledi.

Tayvan'dan gelen Queenie Sung, AA muhabirine, Safranbolu'nun Tayvan'da tanınan, ünlü bir yer olduğunu anlattı.

Sung, "Safranbolu huzurlu bir yer. Kısa yürüyüşler ve alışveriş yapmak için çok güzel. Bu nedenle Safranbolu'ya gelmeyi tercih ediyoruz. Daha önce de Safranbolu'ya gelmiştim." ifadesini kullandı.

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