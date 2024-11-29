Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pençe Kilit Harekatı bölgesindeki üsleri denetledi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı alanında yer alan üs bölgeleri ile Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından Orgeneral Bayraktaroğlu'nun ziyaretlerine ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekatı alanındaki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak’ta konuşlu 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekâtı alanındaki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2024
Irak’ın kuzeyinde kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz ile bir araya gelen… pic.twitter.com/CvWC0sgFfx
Irak'ın kuzeyinde kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz ile bir araya gelen Orgeneral Bayraktaroğlu, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla devam eden öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar hakkında bilgi alarak, önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimat verdi."