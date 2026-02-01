Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,435.30
BTC/USDT
78,802.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Isparta kara yolunda iki otomobil çarpıştı. -VTR-
logo
Gündem

"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 4 metreye kadar ulaştığı Faraşin Yaylası'nın yolunu açmak için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Fadıl Aslan  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor Fotoğraf: Fadıl Aslan - AA

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 ailenin yaşadığı Faraşin Yaylası'nın yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolunun açılması için ekipler zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak, Hakkari ve Van sınırlarında yer alan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından huzura kavuşması sonucu yaz aylarında hayvanlarını yaylaya götüren göçerlere ev sahipliği yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaylada kış aylarında ise 5 aileden yaklaşık 30 kişi yaşıyor. Beytüşşebap ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada, yoğun kar ve tipi nedeniyle kış şartları ağır geçiyor.

Bu yıl da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran'ın talimatıyla İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri görevlendirildi.

İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yayla yolunda, tipi nedeniyle yer yer 4 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda ekipler, yolun ulaşıma açılması için yoğun bir çaba ve mesai harcıyor.

"Kara yoluyla ulaşmak imkansız olduğu için helikopter ile hastayı aldılar"

İlçe Özel İdaresinde görevli dozer operatörü İrfan Cin, AA muhabirine, yaklaşık 1 haftadır yol açma çalışması yürüttüklerini, hava muhalefeti nedeniyle çalışmalara bazen ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kardan temizlenecek yaklaşık 25 kilometrelik yol kaldığını anlatan Cin, "Yaylada 5 aile yaşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezine yayladan bir hasta ihbarı geldi. Kara yoluyla ulaşmak imkansız olduğu için helikopterle hastayı aldılar. Yol güzergahında yaklaşık 10 yerde çığ tehlikesi var. Tedbir alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

"Vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz"

İlçe Özel İdaresinde ekip şefi Cihat Akdağ ise ağır kış şartlarının çalışmaları zorlaştırdığını bildirdi.

Akdağ, "Çığ riski çok yüksek. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 7 metreyi buluyor. Bu nedenle yer yer ekskavatöre ihtiyaç duyuyoruz. Vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya ve bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ebeveynlere dijital uygulamalar için "ekran süresi" uyarısı
Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor
İstanbul'da 20 yıllık komşular arasındaki çatı tamiratı uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor

"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor

Okullar yükümlülerin çalışmasıyla yarıyıl tatilinde temizlendi

Bakan Yerlikaya'dan Şırnak'ta ele geçirilen 142 kilogram sentetik uyuşturucuya ilişkin paylaşım

Uşak'ta yağış nedeniyle yol çöktü

Uşak'ta yağış nedeniyle yol çöktü

Şırnak'ta şarampole devrilen mikrobüsteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şırnak'ta şarampole devrilen mikrobüsteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Doğuda etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor

Doğuda etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet