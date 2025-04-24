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Kapıkule'de 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Edirne’de Kapıkule Gümrük Sahası’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gökhan Zobar  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Kapıkule'de 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Edirne

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmada bir tırda arama yapıldı.

Tırda 9 valiz içerisine gizlenmiş 170,5 kilogram skunk bulundu. Şüpheliler A.B.Ö. ve Y.F. gözaltına alındı.

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Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilere ait diğer tırda yapılan aramada da 485 gram toz uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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