Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada
Kapadokya'da inişe geçen sıcak hava balonunun sepeti park halindeki otomobile çarptı.
Nevsehir
Nevşehir'in Göreme beldesinde turistlere yönelik tur için havalanan sıcak hava balonu, Aşk Vadisi yakınlarında inişe geçti.
Balonun sepeti, iniş sırasında manzarayı izlemek için vadi çevresindeki yamaçlara gelenlere ait bir otomobile çarptı.
Pilotun tekrar ateşleme yapmasıyla yükselen sıcak hava balonu farklı bir noktaya güvenli iniş gerçekleştirdi.
Kaza anı çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.