Gündem

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını yaptı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Sefa Bilgitekin  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını yaptı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini dile getirdi. Ayrıca kamu işveren temsilcileri de bu taleplere karşı düşüncelerini aktardı.

Kurul, yarın üçüncü toplantısı için saat 10.00'da bir araya gelecek.

