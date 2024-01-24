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Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasındaki İstanbulspor maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlıyor. Kahramanmaraş’ta hasarlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan iş makinası operatörünü kurtarma çalışmaları sürüyor
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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

İzzet Mazı, Ömer Faruk Salman  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Kahramanmaraş

Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.

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