Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişi hayatını kaybetti, 8 bin kişi sağ kurtarıldı
AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ankara
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
10 ilde 6234 kişi yaşamını yitirdi
AFAD, saat 06.15 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Her bir vatandaşın kaybının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Oktay, bunun acısını yürekten hissettiklerini söyledi.
Yaralılara Allah'tan acil şifalar dileyen Oktay, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar bu çalışmalar devam edecek. Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibimiz şu anda fiilen sahada. Tüm illerimiz ve ilçelerimize sevk etmiş durumdayız." dedi.
Uluslararası alandan ve yerelden ekipleri de sahaya sevk edeceklerini belirten Oktay, bu gece yoğun bir operasyonla özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a ve spesifik alanlara ekipleri havadan sevk etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.
Oktay, bugünkü hava şartlarının hava operasyonlarına müsaade ettiğini dile getirerek "O da bizim işimizi biraz daha kolaylaştırdı, hızlı yapmamızı sağladı." diye konuştu.
"Tüm birimlerden 60 bin 218 kişi sahada"
Deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktaran Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı.
Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi.
Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." dedi.
Oktay, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ekipleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerin alanda olduğunu ifade etti.
Sahada 750 civarında vinç bulunduğunu kaydeden Oktay, bunların arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını ciddi anlamda kolaylaştırdığını vurguladı. Oktay, toplam 4 bin 794 aracın deprem bölgesinde görev aldığını söyledi.
"Helikopterler gece de çalışmalarını sürdürüyor"
Tüm havalimanlarının kullanılmaya başlandığını dile getiren Oktay, özellikle Adana Havalimanı'nın lojistik boyutunda işleri hızlandırdığının altını çizdi.
Oktay, bugün 36'yı bulan helikopter ve çok sayıda uçağın alanda olduğunu, sadece karadan değil, havadan da deprem bölgelerinde çalışmalar yapıldığını belirterek gece görüşü olan 16-17 helikopterin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.
Sahra hastanesi kurulan yerlerin olduğunu aktaran Oktay, kısmi hasarlı hastanelerin de değerlendirildiğini, bunların Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'da olduğunu söyledi.
Barınma konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin imkanlarının kullanıldığını ifade eden Oktay, "Şu anda buradaki imkanları değerlendiren Milli Eğitimde 301 bin 502'ye ulaşmış durumda. Gençlik Spor ve üniversiteleri de 150 bin 368 vatandaşımız değerlendiriyor. Toplamda 451 bin 880 kişi buralarda gerek barınma gerekse de beslenme ihtiyaçlarını karşılıyorlar." dedi.
"Çadır ve battaniye dağıtımı sürüyor"
Afet bölgesinin dışında 1 milyon 100 binlik bir barınma alanı kapasitesi oluşturduklarını belirten Oktay, buna ilişkin illerin AFAD'ın resmi sitesinde ilan edileceğini, vatandaşların, valiliklere başvurarak ya da belirlenen alanlardan tahliye yoluyla bundan yararlanabileceğini söyledi.
Afet bölgelerinde çadır kentlerin kurulduğunu, çadır ve battaniye dağıtımı yaptıklarını dile getiren Oktay, 1 milyona yakın battaniyenin dağıtımda olduğunu, bunu 1,5-2 milyona taşımayı arzu ettiklerini söyledi.
Oktay, hem sahada olan hem de teslimat aşamasına gelen çadırların sayısının 100 bini bulduğunu aktardı.
"Nurdağı, gidiş geliş olarak ulaşıma açıldı"
Dün afet bölgesine gelen yollarda tipiden ve aşırı yağıştan dolayı kapananlar bulunduğunu anımsatan Oktay, buraların tamamının açıldığını söyledi. Nurdağı'nda da afetten kaynaklı bir birikme olduğunu aktaran Oktay, bugün de o bölgenin gidiş geliş olarak ulaşıma açıldığını belirtti.
Oktay, konteyner kent kurulumuyla ilgili çalışmaların da başladığını anlattı.
Kurumların bölgede çok önemli çalışmalar yaptığını anlatan Oktay, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarından örnekler paylaştı ve tüm kurum ve kuruluşlara çabaları için teşekkür etti. Oktay, Kızılayın da beslenme ihtiyacı noktasında yoğun çaba sarf ettiğini diye getirdi.
Dün itibarıyla trafo merkezlerinden 6'sında sorun olduğunu anımsatan Oktay, bunlardan 3'ünün bakımının tamamlandığını, artık elektriğin daha rahat verebilecek durumda olduğunu, bu konuda kontrollü şekilde hareket edileceğini bildirdi.
Haberleşmede de aynı iyileşmenin görüldüğünü aktaran Oktay, elektrik verilemeyen yerlere 1500 civarında jeneratör gönderildiğine, yarın gece itibarıyla bunların tamamının ulaşmış olacağına ve haberleşme sorununun yarın itibarıyla tamamen çözülmüş olacağına dikkati çekti.
Doğal gaz iletimi konusuna değinen Oktay, "Doğal gazın verileceği alanların kontrol edilerek verilmesi gerekiyor, onlar kontrol edilecek, dolayısıyla perşembe günü bu kontrollerle birlikte hemen hemen tüm afet bölgesinde doğal gazı veriyor olacağız inşallah." dedi.
Akaryakıtta Nurdağı'ndaki kapanmadan kaynaklı sorunların giderildiğini anlatan Oktay, "651 tanker zaten yollardaydı, şu anda onlar yaklaşık 150-200'e ulaşmış durumda. Geriye kalan da tamamı gece boyu sürekli ulaşıyor. İlave ikinci bir 650 seyyar tanker de yine bölgeye ulaştı ve ulaşıyor." bilgisini paylaştı.
Depremden etkilenen illerden Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da diğer illere göre rahatladıklarını belirten Oktay, bu nedenle tüm kapasiteyi geriye kalan 6 ilde yoğunlaştırdıklarını vurguladı.
Ulaştırma konusunda güzel bir haber paylaşmak istediğini ifade eden Oktay, "Aslında buradaki bütün çalışmaları rahatlatan ana unsurlardan birisi de bu idi, enerjide olduğu gibi. Orada da hemen hemen kapalı yolumuz, afet bölgesine bizim lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verebilecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır." dedi.
"Çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürümek zorunda"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Oktay, kurtarma çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine son yüzyılın en büyük depremlerinden birinin yaşandığına işaret etti. Türkiye'nin bütün imkanlarını seferber etmiş durumda olduğunu söyleyen Oktay, arama kurtarma ekiplerinin tamamının sahaya sevk edildiğini vurguladı. Uluslararası alanda da yardım teklifinde bulunan ülkelere "İlk etapta arama kurtarma ve medikal boyutta destek verebilirsiniz." dediklerini hatırlatan Oktay, "Oradan gelen yardımların tamamını ilin ihtiyaçları doğrultusunda tamamen sahaya iletmiş durumdayız. Dolayısıyla 16 binin üzerinde şu anda ve ilave olarak sürekli iletiyoruz. Elimizden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Bu çalışmalar sonuna kadar devam edecek." şeklinde konuştu.
Uluslararası bazı yardım kuruluşlarının reddedildiği yönünde iddialar bulunduğunun hatırlatılması üzerine Oktay, AFAD'ın, Türkiye'nin afet ve acil durumları ile alakalı bir şemsiye kuruluş olduğunu dile getirdi. Oktay, şunları söyledi:
"Bunun anlamı şu, hangi bakanlık olursa olsun, hangi kurum olursa olsun Cumhurbaşkanlığı da buna dahildir, hangi sivil toplum örgütü olursa olsun, hangi güvenlik birim olursa olsun, yurt içi veya yurt dışı, herkes bu çalışmaya katılabilir ama tamamının bir koordinasyon içerisinde yapılması önemlidir. Türkiye Afet Müdahale Planı dediğimiz çok ciddi bir çalışma, bütün kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin de katılımı ile yapılmış bir çalışmadır. Dolayısıyla bu büyüklükteki bir afetin birbirinden koordinasyonsuz şekilde yapılıyor olması düşünülemez. AFAD koordinasyonunda yürümek zorundadır. Aksi takdirde tamamen anarşi doğurur. Reddedilmez, zaten yurt dışından gelenleri de içeriden gelenleri de kabul ediyor ve sahaya yansıtıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Koordinasyonun sağlanması ile alakalı bir yaklaşım."
"Yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi"
İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin soru üzerine Oktay, bu konuda önemli bir aşamaya gelindiğine işaret ederek şunları kaydetti:
"Deniz Kuvvetlerimizden denizden de yangının söndürülmesi ile alakalı destek aldık ve sönmek üzereydi. Biraz önce aldığım bilgi, tekrardan hızlandığıyla alakalı. Elimizde kaynaklar var, söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahi tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada, en büyüğü Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde toplam 312 deprem meydana geldiği belirtildi.
Gaziantep'te özel harekat polisleri, enkaz altından biri çocuk 2 kişiyi kurtardı https://t.co/1tJgEjgl3s pic.twitter.com/e8WjkHNwKl— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor
Göçüklerin bulunduğu bölgelerde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri aralıksız çalışıyor.
Gaziantep’te yıkılan Furkan Apartmanı’nın enkazından 28 saat sonra anne ve 3 çocuğu kurtarıldı https://t.co/LKTOhtQaqd pic.twitter.com/e7OaQaoFTu— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'daki deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti.
Tekirdağ'dan Hatay'a ulaşan AFAD ekipleri 14 aylık bebeği enkazdan kurtardı pic.twitter.com/XSonVlI1Ru— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
Geceden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları hız kazandı.
• Sağlık çalışanları ve arama kurtarma ekiplerine öncelik veriliyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
• İhtiyaçlara ve havalimanlarının durumuna göre illere gönderiliyorlar
Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bölgelerde görev yapmak isteyen yüzlerce gönüllü, İstanbul Havalimanı’nda toplandı pic.twitter.com/jEOzvQrTUG
TSK'nın "hava yardım koridoru" gece boyunca çalıştı
Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan "hava yardım koridoru" gece boyunca açık kaldı. Aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu 37 hava aracıyla, arama kurtarma ekipleri, araçlar ve yardım malzemeleri taşındı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına 3 binin üzerinde Mehmetçik katkı sağlıyor https://t.co/3cOa6eyrcl pic.twitter.com/CN8p7ZZpG2— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
"Uçan kaleler" de deprem bölgesinde
MSB, 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin de arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.
TSK, bölgeye personel ve yardım malzemesi nakli için aralarında "uçan kale" olarak nitelendirilen CH-47 Chinook tipi helikopterlerin olduğu genel maksat helikopterleri de sevk ediyor.
Kahramanmaraş'ta Sözler Apartmanı'nın enkazı altında kalan Dilara Aktaş depremden 28 saat sonra kurtarıldı https://t.co/x68hG2k8iJ pic.twitter.com/aNJfJW5imI— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
"Arama-kurtarma faaliyetlerinde 60 bin 217 personel görev yapıyor"
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Bölgede arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla 10 gemi ile 100 uçak ve helikopterin görev yaptığını dile getiren Tatar, bugünkü arama-kurtarma faaliyetlerinde 60 bin 217 personelin görev yaptığını ifade etti.
Tatar, deprem bölgesine yardım yapılmasına ilişkin yoğun talep geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu gerçekten Türk milletine yakışır bir davranıştır. Bu tür zor anlarda gerçekten çok büyük bir dayanışma içerisinde oluyoruz. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Her kişi ya da kurumlar bu tür faaliyetlerini yapabilirler, yardım toplayabilirler ama bunların hepsinin bir AFAD koordinasyonunda yürütülmesi gerekiyor. Çünkü bu yardımların sağlık şekilde ilgili yerlere ulaştırılabilmesi için AFAD'ın koordinasyonuna ihtiyaç var.
"435 artçı sarsıntı meydana gelmiştir"
Bilgi kirliliğine itibar edilmemesini isteyen Tatar, devletin resmi kurumları ve AFAD dışında yapılan bilgilendirmelerin resmiyet taşımadığına dikkati çekti.
Vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması için çağrıda bulunan Tatar, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar baktığımızda 435 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Bunlar bizim ölçüp değerlendirdiğimiz artçı sarsıntılardır. Bu tabii her geçen dakika ve gün artıyor. Bu artçılar, sarsıntılar tabii bu kadar büyük depremlerden sonra çok uzun bir süre devam edecektir. Bu artçı sarsıntılar yine yer yer 5 ve üzeri büyüklüklerde olabilecektir. O nedenle bu tür artçı sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Yine yorulmuş binalar da benzer şekilde yıkıma sebebiyet verebilir. Bu nedenler vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmasını rica ediyoruz.
Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 54 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuş olup söz konusu hava araçlarıyla toplam 154 sorti yapıldı."
Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 9, Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisinin İskenderun İsdemir Limanı'na intikal ettiği ve yaralıları gemiye kabule başladığı belirtildi.
Adıyaman'da askerler depremzedeler için çadır kurdu pic.twitter.com/aKFnx6xeXX— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da diğer ülkelerden 3294 arama kurtarma personeli geldiğini, 70'in üzerinde ülke talepte bulunduğunu ve 14'ünün fiilen sahada olduğunu belirterek, MEB ve Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda toplam 380 bin 500 afetzedenin barındığını bildirdi.
Gaziantep’te Merkez Şehitkamil ilçesinde çöken 6 katlı Gölgeler Apartmanı’nın enkazından 29 saat sonra 1 kişi kurtarıldı https://t.co/xB97rvillc pic.twitter.com/mqKygTozLu— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
Yaralı vatandaşların tedavileri sürüyor
Muğla'dan Hatay'a giden itfaiyeciler enkazdan 24 saat sonra bir kadını sağ çıkardı pic.twitter.com/0NyFVn8OPs— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
Yaralanarak İstanbul'a getirilen 53 vatandaşın tedavileri, kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar Akut ekiplerinin ulaşımını sağladı pic.twitter.com/QoMIGC7LGX— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 7, 2023
Bölgeye destek ve yardım seferberliği
Türkiye genelinde deprem bölgesine yapılan yardımlar da devam ediyor.
Vatandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve birçok malzemeyi yardım noktalarına ulaştırdı.
Depremlerden etkilenen Suriye'de ölenlerin sayısı 1602'ye yükseldi
Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 1602'ye, yaralananların sayısı 3 bin 649'a çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.