Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı personeli deprem bölgesine hareket etti
MSB, 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin, arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığımızda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlarımız, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bu sabah bölgeye hareket etti." ifadelerine yer verildi.
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Gelibolu’daki 2’nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığımızda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlarımız, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bu sabah bölgeye hareket etti. #MSB #Deprem pic.twitter.com/uXEu0226PU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023