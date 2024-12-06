Jandarma Genel Komutanlığından GÖKBEY'e özel mehteranlı klip
Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY'e ilişkin mehteranlı klip paylaştı.
Ankara
Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk mühendisliğinin kanatları ve ecdadın asil nefesi bir arada. Jandarma Mehteran Birliğimizin destanlaşan nağmeleri, yerli ve milli gururumuz GÖKBEY'in çelik kanatları altında yankılandı." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımdaki klipte, Jandarma Mehteran Birliği'nin Mehterhane-i Hakani Marşı'nı çaldığı ve GÖKBEY'in yapımı ile uçuş anlarına ilişkin görüntüler yer aldı.
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Türk Mühendisliğinin Kanatları ve Ecdadın Asil Nefesi Bir Arada!🇹🇷— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) December 5, 2024
Jandarma Mehteran Birliğimizin destanlaşan nağmeleri, Yerli ve Milli gururumuz GÖKBEY’in çelik kanatları altında yankılandı.
🥁Mehterhane-i Hakani Marşı#Jandarma#JandarmaHavacılık#JandarmaMehteran… pic.twitter.com/DDdvHoDSdU