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Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kayseri'de öğretmenler için sahne aldı

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konser verdi.

Murat Asil   | 24.11.2022
Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kayseri'de öğretmenler için sahne aldı Fotoğraf: Murat Asil/AA

Kayseri

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda sahne alan Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu solistleri, popüler şarkıların yanı sıra "Kerkük'ün Zindanı", "Çırpınırdı Karadeniz" gibi şarkılar ile "Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor" türküsünü seslendirdi.

Vali Gökmen Çiçek, konserin ardından solistlere çiçek verdi. Bu sırada Çiçek'in telefonla aradığı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin salondakilere hitap etti.

Çetin, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz öğretmenlerimizin, ayrı ayrı ellerinden öpüyoruz." ifadesini kullandı.

Jandarmanın ülkenin her yerinde 7 gün 24 saat vatandaşın yanında olduğunu dile getiren Çetin, "Jandarmamız vatandaşımızın emrine amadedir. Devletimizin birliği ve bütünlüğü, ebediyete kadar şanlı ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için binlerce şehit verdik, on binlerce gazi verdik."dedi.

Çetin, değerli Kayserilileri saygı ve sevgiyle selamladığını dile getirerek, "Öğretmenler Günü vesilesiyle, değerli arkadaşım Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın jandarmamıza böyle bir program yapması için talepte bulunmasından dolayı çok mutlu oldum. Bu konserin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve bando takımımızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Program, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu solistlerinin "Memleketim" şarkısını seslendirmesiyle sona erdi.

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