Yaşam

Kadın girişimci babasından devraldığı atölyeden 35 ülkeye ihracat yapıyor

Babasından devraldığı tekstil atölyesini, Kayseri'den 35 ülkeye ihracat yapan fabrikaya dönüştüren kadın girişimci, ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Ergün Haktanıyan  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Kadın girişimci babasından devraldığı atölyeden 35 ülkeye ihracat yapıyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

İstanbul'da faaliyet gösteren tekstil atölyesini 24 yaşındayken babası Celal Hasnalçacı'dan devralan Esra, kardeşi Kübra ile zaman içerisinde atölyeyi geliştirdi.

Esra Hasnalçacı, tekstil atölyesini İstanbul'dan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyarak fabrikaya dönüştürdü.

Devletten aldığı desteklerle de işlerini büyüten kadın girişimci, hem işçi sayısını artırdı hem çok sayıda satış ofisi açtı.

Yurt dışına da açılan 45 yaşındaki Esra Hasnalçacı, Kayseri'de üretilen tekstil malzemelerini 35 ülkeye satmaya başladı.

Fabrikanın sahibi Esra Hasnalçacı, AA muhabirine, Gürkar Tekstil olarak Türkiye genelinde dış giyim, pantolon, aksesuar ve denim bayisi ile 50 mağazanın bulunduğunu söyledi.

Devlet desteğinin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Hasnalçacı, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB desteği ile ekipman, Türkiye İş Kurumunun katkılarıyla da personel alarak işletmenin büyümesine katkı sağladığını dile getirdi.

Ürettikleri konfeksiyon ürünlerini ünlü markaların da aldığına değinen Hasnalçacı, 5 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikalarının aylık 65 bin ürün dikim, 120 bin yıkama kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor

Sektörde zorluk yaşasa da ülke ekonomisinde kadın olmanın önemli olduğunu vurgulayan Hasnalçacı, şunları kaydetti:

"Büyük markalarla çalışıyoruz. Kanada, İngiltere, İspanya, Almanya, Rusya, Belçika ve Fransa ağırlıklı çalışıyoruz. Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin hepsinde varız. Mutfağın arkası ve işletmenin görünmeyen tarafıyla uğraşmak daha çok emek isteyen bir süreçti. Büyüklerimizin yollarından ilerleyerek bugünlere gelmiş bulunmaktayız. İşletmemizde çalışanların yüzde 70'ini kadınlar oluşturuyor."

Hasnalçacı, konfeksiyon üretimi yapan firmalar arasında ilk 10'da yer almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

