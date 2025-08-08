Dolar
Yaşam

Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz sıcaktan bunalanları ferahlatıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde, yaklaşık 400 yıldır Erciyes Dağı'nın zirvesindeki kar ve buzulların suyuyla dolan "Keşişin havuzu" yaz aylarında sıcaktan bunalanların adresi oluyor.

Ergün Haktanıyan  | 08.08.2025 - Güncelleme : 08.08.2025
Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz sıcaktan bunalanları ferahlatıyor Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kayseri

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'in zirvesindeki kar ve buzullarının eriyen suyu, kayaların arasından akarak tarihi yaklaşık 400 yıl öncesine uzandığı belirtilen doğal Keşişin (Keyişin) havuzuna akıyor.

Kayaların arasında içilebilir kalitedeki buz gibi suyuyla serinleten havuz, sıcak günlerde birçok kişinin uğrak noktası oluyor.

Havuzda serinleyen ilçe sakinlerinden Ömer Coşkun, AA muhabirine, sıcak havalarda bunaldıkça havuza geldiğini ve serinlediğini söyledi.

Erciyes Dağı'nın soğuk suyu nedeniyle havuza geldiklerini anlatan Coşkun, babasının, dedesinin ve kendisinin bu havuzda yüzmeyi öğrendiğini belirtti.

Mustafa Eren Ersoy ise hava çok sıcak olduğu için havuza gelip kuzenleriyle serinlediklerini dile getirdi.

"400 yılı geçkin tarihi olan bir havuzdur"

Havuzun işletmecisi Mehmet Ali Kaya da Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan havuzun isminin "Keyişin" ya da "Keşişin" havuzu olarak adlandırıldığını söyledi.

Havuzun bir kayadan çıkan sudan beslendiğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Erciyes'ten gelen su, kayaların dibinden çıkar. 400 yılı geçkin tarihi olan bir havuzdur. Bu su 20 derece sıcaklıkta. Yöre halkı yaz sıcağında serinlemek için yüzmeye gelir. Derinliği 1 metreden başlar, 2,25 metreye kadar gider. Dedemin babasından babama şimdi ise bana kaldı. 3-4 nesildir buranın sahibiyiz. Kayaların arasından buz gibi su çıkar. Sıcaktan bunalan, serinlemek isteyen çıkar gelir."

Son zamanlarda hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğunu ve insanların bunaldığını aktaran Kaya, tarihi yapıya sahip havuzun insanların uğrak noktaları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

