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Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2013 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Cemil Murat Budak, Serdar Açıl, Sertaç Bulur   | 18.10.2022
Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 11 gözaltı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılı JANA soruşturması kapsamında FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından sabah erken saatlerde operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

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