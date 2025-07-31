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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gözaltı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni gözaltı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

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Kangal'ın, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi olduğu öğrenildi.

Kangal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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