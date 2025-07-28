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Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Sinan Özmüş  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A. ile kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Dün de Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Z.B. "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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