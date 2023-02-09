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Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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JAK timlerinin depremin etkilediği 10 ildeki arama kurtarma mesaisi sürüyor

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki enkazlardan kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Cankut Taşdan, Aykut Karadağ   | 09.02.2023
JAK timlerinin depremin etkilediği 10 ildeki arama kurtarma mesaisi sürüyor

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, envanterdeki 34 helikopter, 2 JİKU, 4 İHA'yı depremin ilk saatlerinden itibaren devreye aldı.

Ekipler, depremden etkilenen bölgelere 120 çadır, 600 battaniye, 475 arama-kurtarma personeli, 11 jeneratör, 57 bin 500 kilogram erzak ve yaşam malzemesi, 23 takım arama-kurtarma malzemesi sevk etti, 240 yaralının bölgeden tahliyesini sağladı.

Malatya ve Kahramanmaraş'ta kurtarılan aileler

Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando bölükleri, depremin ikinci ve üçüncü gününde 11 yaşındaki çocuk ile 40 yaşındaki erkeği, ayrıca üç kadını da enkaz altından sağ çıkardı.

JAK timleri, Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi'nde anne, baba ve 3 yaşındaki çocuklarını, Kahramanmaraş Dumlupınar Mahallesi'nde ise baba ve 3 çocuğunu enkazdan kurtardı.

Adıyaman'da 78'inci saatte gelen güzel haber

Ekipler Adıyaman'da sürdürdükleri çalışmalarda, merkez Sümerevler Mahallesi'nde çöken Lale Apartmanı'nda enkaz altında kalan 69 yaşındaki Vahdettin İşkur'u depremden 78 saat sonra sağ kurtarmayı başardı.

JAK ekiplerinin "Göçük Altı Görüntüleme" cihazlarıyla yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına "Canlı Tespit Köpekleri" de eşlik ediyor.

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