İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler toprağa veriliyor
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnediliyor.
İzmir
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Birgül Sarsılmaz (44) ve kardeşi Evin Aslan'ın (36) cenazeleri defnedildi.
Birgül Sarsılmaz ve Evin Aslan'ın cenazeleri aileleri tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra babaevinin bulunduğu Torbalı ilçesindeki Subaşı Mahallesi'ne getirildi.
Baba İbrahim Savucu, burada taziyeleri kabul etti.
Cenazeler, Subaşı Mahallesi Cami'nde öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Kardeşlerden Birgül Sarsılmaz'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Baba İbrahim Savucu, cenazenin ardından gazetecilere, "Felaket oldu. Bize felaket oldu. Pazara çıkmışlardı. O sırada olay yaşanıyor. Büyük kızım hamileydi. Bayramda yanıma geldi, hamile olduğunu söylemişti." diye konuştu.
Cenazeye, ölen kardeşlerin ailesi, İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile vatandaşlar katıldı.
Dilek Bağ da defnedildi
İzmir'in Torbalı ilçesinde, lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişiden 24 yaşındaki Dilek Bağ'ın cenazesi de Adli Tıp Kurumundan alınarak Torbalı ilçesindeki İhlas Hacı Osman Camisi'ne getirildi.
Baba Murat ve anne Adalet Bağ taziyeleri kabul etti. Tabuta, genç yaşta yaşamını yitiren kızın yakınları tarafından duvak bırakıldı.
Bağ'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Elmalık Mezarlığında defnedildi.
Cenazeye katılan Asiye Bakıcıoğlu, vefat eden Bağ ailesi ile 5 yıldır komşuluk yaptıklarını söyledi.
Bağ'ın, market işleten babasına da yardım ettiğini anlatan Bakıcıoğlu, "Olaydan bir gün önce görüşmüştüm. Patlamanın yaşandığı gün zeytin almak için dışarıya çıkmış. Kendi marketlerinde de var ama diğer marketteki zeytini canı çektiği için oraya gitmiş." diye konuştu.
Havin Ergin'in cenazesi toprağa verildi
İzmir'in Torbalı ilçesinde, lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 kişiden 17 yaşındaki Havin Ergin'in cenazesi, Menderes'te defnedildi.
Cenaze, aile yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Menderes ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi Mezarlığına getirildi.
Baba Muttalip Ergin, kızının tabutuna sarılarak vedalaştı.
Ergin'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenazeye, genç kızın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Olay
Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.