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İzmir'de yol ve kavşaklarda görevlendirilen sağlık ekipleri tatilde 20 kazaya müdahale etti

İzmir'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun olan yol ve kavşaklarda görevlendirilen sağlık ekipleri, tatil boyunca 20 kazaya müdahalede bulundu.

Tezcan Ekizler  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
İzmir'de yol ve kavşaklarda görevlendirilen sağlık ekipleri tatilde 20 kazaya müdahale etti Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Sağlık ekipleri, turizm beldeleri ve çevre şehirlerin güzergahında olmaları nedeniyle Güzelbahçe, Menemen ve Bornova ilçelerindeki yol ve kavşaklarda, 24 saat esasına göre görev yapıyor.

UMKE ekibi, acil yardım ambulansı ve motorize ekiplerden oluşan sağlık çalışanlarına helikopter ambulans da zaman zaman destek verdi.

Ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından kısa sürede olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı, ardından duruma göre hastaları hastanelere ulaştırdı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu İbrahim Çatak, AA muhabirine tatil boyunca önemli yol ve kavşaklarda 100 sağlık çalışanının görev yaptığını söyledi.

Sağlık çalışanları olarak vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için görevlerinin başında olduklarını anlatan Çatak, "Hedefimiz meydana gelen kazalara en kısa sürede müdahale etmek. İzmir'de 9 günlük bayram tatili boyunca 20 yaralamalı ve ölümlü kazaya müdahale ettik. 60'ın üzerinde yaralıyı hastaneye sevk ettik. Bir kazada ise 2 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Çatak, kent genelinde bulunan 122 Acil Yardım İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanlarının ise bayram boyunca günde ortalama 1100 vakaya müdahale ettiğini kaydetti.

Nöbetlerinin devam ettiğini dile getiren Çatak, "İnsanlar sevdiklerine ulaştılar, ellerini öptüler, bayramlaştılar artık dönüş zamanı. Onlardan ricamız dönüşlerde sağlıklı şekilde evlerine ve sevdiklerine kavuşmaları için lütfen hız kurallarına uysunlar. Emniyet kemerlerini taksınlar, özellikle kavşaklarda dikkat etsinler." diye konuştu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Okan Çakal da acil çağrı kendilerine ulaştığında dakikalarla yarıştıklarını anlattı.

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