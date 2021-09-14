Dolar
8.43
Euro
9.97
Altın
1,791.54
ETH/USDT
3,283.30
BTC/USDT
45,059.00
BIST 100
1,438.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı, yelkenli tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Halil Fidan   | 14.09.2021
İzmir'de Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir

Çeşme açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen 3 can salındaki 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan ilçe açıklarında yelkenli tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19 ve varyantlarına karşı 3. doz aşı gündemde
Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Kovid-19 yasakları 4 hafta daha uzatıldı
İsrail'deki araştırmaya göre, her 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Kovid-19'un semptomları görülüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İzmir'de Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

Van'da 14 kişi kapasiteli minibüse bindirilen 71 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da polis ekipleri, bir haftada 299 düzensiz göçmen yakaladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası toplum düzensiz göçmen sorununun ciddiyetini anladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uluslararası toplum düzensiz göçmen sorununun ciddiyetini anladı
MSB, SOLOTÜRK ekibinin İzmir'de gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı

MSB, SOLOTÜRK ekibinin İzmir'de gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü