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İzmir'de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Kınık ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Metin Aydemir  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
İzmir'de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Balaban Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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