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İzmir'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor

İzmir'de aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Mustafa Güngör  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
İzmir'de kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA

İzmir

Kente akşam saatlerinde hızlanan sağanak nedeniyle Konak ilçesindeki İkiçeşmelik semtinde yollar su birikintisiyle kaplandı.

Üçyol yönünden akan su, bazı iş yerlerini bastı. Esnafın su baskınına karşı önlem almaya çalıştığı görülürken sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Su birikintisi nedeniyle bazı yollarda trafik durma noktasına gelirken Yeşildere yolunda bir otomobilin su birikintisi içinde kaldığı görüldü.

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