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Yurdun doğu kesimleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerindeki bazı illerde yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Yurdun doğu kesimleri için sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Batman'ın kuzey, Siirt'in ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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