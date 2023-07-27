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İzmir Valiliği: Kınık'taki orman yangını balya makinesinin yanması sonucu başladı

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınının balya makinesinin yanması sonucu başladığı belirtildi.

Mustafa Güngör  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
İzmir Valiliği: Kınık'taki orman yangını balya makinesinin yanması sonucu başladı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada Musacalı Mahallesi'nde dün A.Ç'ye ait balya makinesinin alev alması sonucu başlayan yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldığı belirtildi.

Yangına müdahale eden ekipler hakkında detaylı bilgilerin verildiği açıklamada yangın nedeniyle tedbir amaçlı olarak Balaban, Karatekeli, Çiftlikköy ve Sucahlı mahallelerinde yaşayan 588 kişinin ve köylerde bulunan canlı hayvanların tahliye edildiği aktarıldı.

Yangının saat 03.00 itibarıyla etrafının çevrelendiği, mahallelerin etrafında da güvenlik koridoru oluşturulduğunun kaydedildiği açıklamada, yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmadığı, herhangi bir yerleşim yeri ve meskenin de zarar görmediği aktarıldı.

Açıklamada kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğü de bildirildi.

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