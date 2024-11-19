Dolar
34.60
Euro
36.61
Altın
2,634.43
ETH/USDT
3,115.00
BTC/USDT
91,624.00
BIST 100
9,288.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 49 şüpheli gözaltında

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Metin Aydemir  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 49 şüpheli gözaltında

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve kayıtlar bulunan, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 61 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı.

Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen şüphelilerin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararlarının bulunduğu, "gaybubet evi" olarak tanımlanan hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Menemen, Menderes ve Tire ilçeleri ile Niğde ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanındaki hedeflerini COP29'da dünya sahnesine taşıyacağız
MOSSAD'a casusluk yaptığı iddia edilen 20 sanık hakim karşısında
Ankara'daki gölette oltaya takılan kuşu amatör balıkçılar kurtardı
Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 21 köy yolunda heyelan oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin tıbbi sülüğe el koydu

Benzer haberler

İstanbul'da terör örgütleri FETÖ ile PKK/KCK üyeliği iddiasıyla 45 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri FETÖ ile PKK/KCK üyeliği iddiasıyla 45 zanlı yakalandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 49 şüpheli gözaltında

FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda 459 şüpheli yakalandı

İstanbul'da PKK'lı teröristin sözde anmasına ilişkin DEM Partili 2 ilçe yöneticisi yakalandı

İstanbul'da PKK'lı teröristin sözde anmasına ilişkin DEM Partili 2 ilçe yöneticisi yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı
Türk bilim insanları şeker ölçümünü pratik hale getiren tıbbi cihaz üretti

Türk bilim insanları şeker ölçümünü pratik hale getiren tıbbi cihaz üretti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet