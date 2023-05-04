Dolar
19.49
Euro
21.54
Altın
2,039.59
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,558.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde konuşuyor.
logo
Gündem

İzmir merkezli 40 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 266 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 40 ilde internet üzerinden "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 266 şüpheliden 180'i yakalandı.

Meriç Ürer, Hüseyin Bağış  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
İzmir merkezli 40 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 266 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 40 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri ele geçirme veya yayma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 266 şüpheliden 180'i yakalandı.

3 milyar liralık para trafiği

Şüphelilerin, internet arama sitelerinden "toplu ulaşım kartları", "telefon ve internet kartları", "fatura ödeme", "burs başvurusu" ve "vergi ödeme" gibi aramalar yapanları dolandırmak için sahte siteler kurdukları belirlendi.

Arama motorlarına reklam veren şüphelilerin bu sahte siteleri üst sıralarda çıkarttığı ve bu sitelere tıklayarak kredi kartı bilgilerini giren vatandaşları, "oltalama" adı verilen yöntemle dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin dolandırdıkları paraların izini, farklı şirket hesaplarına ve kripto para firmalarına yatırarak ya da döviz alımı yaparak kaybettirmeye çalıştıkları belirtildi.

İzmir'de bu yöntemle 450 kişinin dolandırıldığının belirlendiği, şüphelilerin tespit edilen hesaplarında dönen para trafiğinin 3 milyar lirayı bulduğu da öne sürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrim ve Togg, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda yan yana sergilendi
Japon mimarın deprem bölgesine özel tasarımı "kağıt masura evi" Hatay'a gönderildi
İzmir merkezli 40 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 266 kişi hakkında gözaltı kararı
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz’da enflasyon farkı ve refah payıyla çalışan ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız
TAGEM bu yıl 42 tarla bitkisi çeşidini tescil ettirdi

Benzer haberler

İzmir merkezli 40 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 266 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 40 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 266 kişi hakkında gözaltı kararı

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

Mardin'de Jandarma Astsubay Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de Jandarma Astsubay Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
Erzurum'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 59 zanlı tutuklandı

Erzurum'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 59 zanlı tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet