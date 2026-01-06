Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Temsilciler Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Gündem

BDDK'den dolandırıcılık uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kurum yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Bahar Yakar  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
BDDK'den dolandırıcılık uyarısı

İstanbul

BDDK'den yapılan açıklamada, son günlerde Kurumun yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarıyla muhtelif taleplerde bulunulduğu yönünde bilgi edinildiği bildirildi.

Konuya ilişkin olarak Kurum tarafından gerekli yasal yollara başvurulduğu belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, kuruluşların ve vatandaşların söz konusu dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

