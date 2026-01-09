Dolar
43.12
Euro
50.21
Altın
4,497.50
ETH/USDT
3,115.80
BTC/USDT
91,435.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'den bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Tayland ve Kamboçya'ya 45 milyon dolarlık yardım

ABD Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Michael DeSombre, bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Tayland ve Kamboçya'ya 45 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı.

Ayşe İrem Çakır  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
ABD'den bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Tayland ve Kamboçya'ya 45 milyon dolarlık yardım Fotoğraf: Daniel Ceng/AA

Ankara

DeSombre, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı açıklamada, Tayland ve Kamboçya arasında 2025'te yaşanan çatışmaların ardından yapılan ateşkes ve ileriye dönük planlara ilişkin konuştu.

Sınırda barışın tesis edilmesinin ABD'ye bu ülkelerle olan çalışmaları derinleştirmek anlamında yeni fırsatlar sunduğunu belirten DeSombre, bu kapsamda iki ülkeye 45 milyon dolarlık yardım açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

DeSombre, söz konusu yardımın, "sınır istikrarı için 15 milyon dolar, mayın temizleme çalışmaları için 10 milyon dolar, her iki ülkenin dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesine destek için 20 milyon dolar" içerdiğini belirtti.

Yardımın detaylarına ilişkin görüşmelerin sürdüğüne işaret eden DeSombre, "(ABD Başkanı Donald) Trump, barışçı bir başkan ve barışın ekonomik büyüme ve refah için çok önemli olduğuna inanıyor." ifadesini kullandı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11'inci yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs 2025'te bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 44 zanlı tutuklandı
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
Bursa'da duruşma salonundaki silahlı saldırıyla ilgili davada karar açıklandı
Bakan Kurum'un katılımıyla yarın Antalya'da 13 bin 213 konutun kurası çekilecek
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'den bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Tayland ve Kamboçya'ya 45 milyon dolarlık yardım

ABD'den bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Tayland ve Kamboçya'ya 45 milyon dolarlık yardım

Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu

ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta beklentilerin altında arttı

Rusya: ABD, el koyduğu petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını salıverme kararı aldı

Rusya: ABD, el koyduğu petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını salıverme kararı aldı
Kolombiya lideri Petro, ABD'nin ülkesine operasyon ihtimalinin "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi

Kolombiya lideri Petro, ABD'nin ülkesine operasyon ihtimalinin "gerçek bir tehdit" olduğunu söyledi
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet