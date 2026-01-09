Dolar
43.14
Euro
50.21
Altın
4,511.36
ETH/USDT
3,126.80
BTC/USDT
91,700.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta beklentilerin altında arttı

ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e geriledi.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta beklentilerin altında arttı

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2025'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 50 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın bu dönemde 66 bin kişi artması öngörülüyordu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gıda hizmetleri ile içecek, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım alanlarında istihdam artmaya devam ederken, perakende ticaret sektöründe istihdam kaybı yaşandı.

Tarım dışı istihdama ilişkin ekim ve kasım ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

Tarım dışı istihdamda hesaplanan azalış ekim ayı için 105 binden 173 bine revize edildi. Kasım ayına dair istihdam artışı da 64 binden 56 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı hafif geriledi

ABD'de işsizlik oranı, geçen yıl aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,4'e düştü.

İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen yıl aralıkta 278 bin azalarak 7 milyon 503 bine inerken, iş gücüne katılma oranı da yüzde 62,5'ten 62,4'e geriledi.

Aynı dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye düştü.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 37,02 dolara ulaştı.

Geçen yıl aralıkta aylık bazda beklentilere paralel artan ortalama saatlik kazancın, yıllık bazda yüzde 3,6 yükseleceği öngörülüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya Savunma Bakanı: Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğimizi bir anlaşmayla taçlandırmış olacağız
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz
Hayatını kaybeden Şanlıurfalı gazetecilerin isimleri basın müzesinde yaşatılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu

Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu

ABD'de tarım dışı istihdam geçen yıl aralıkta beklentilerin altında arttı

Rusya: ABD, el koyduğu petrol tankerindeki 2 Rus vatandaşını salıverme kararı aldı

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak
Venezuela'da ABD'nin saldırılarında hayatını kaybeden askerler için tören düzenlendi

Venezuela'da ABD'nin saldırılarında hayatını kaybeden askerler için tören düzenlendi
ABD'de 5 eyaletten sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava

ABD'de 5 eyaletten sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet