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İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda, kaçak kazılarla elde ettikleri tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine satarak "uluslararası tarihi eser kaçakçılığı" yapan 47 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "tarihi eser kaçakçılığı" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 24 ilde "Define-1" operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce 47 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 6 bin 325 sikke, 997 obje, 5 dedektör, 2 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, Türkiye'ye ait tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip, yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Zanlıların banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu, Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 5 müzayede evinden örgüt elebaşı konumundaki "pazarlamacı" olarak tabir edilen kişiye ve aile bireylerine mevcut kurla yaklaşık 72 milyon lira döviz cinsinden para gönderdiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ile gruba menfaat sağlayan kişiler arasında paylaştırıldığı belirlendi.

Ayrıca 2020'de Hırvatistan'da ele geçirilen ve Türkiye'ye iade edilen 1057 adet Türkiye kökenli tarihi eserin de örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin "Tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren, bu topraklara ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarına da nefes aldırmayacağız. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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