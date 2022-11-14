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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının tanığı yaşadıklarını anlattı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı sırasında olay yerinde olan Doğan Kılıç'ta işitme sorunu yaşanırken, başına isabet eden bir parçayla yaralanan eşinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 14.11.2022
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının tanığı yaşadıklarını anlattı

İstanbul

Patlamanın yaşandığı anda İstiklal Caddesi'nde bulunanlardan biri de Doğan Kılıç ve eşi Ülker Kılıç'tı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Doğan Kılıç, pazar günü gezmek için eşi ve arkadaşlarıyla İstiklal Caddesi'ne gittiklerini ve bir pastanede tatlı yediklerini söyledi.

Ardından patlamanın yaşandığı anda caddede yürüdüklerini belirten Kılıç, "O ara patlama gerçekleşti. Bana nasıl bir şey olmadı şaşırdım. Sesi duyar duymaz eğildim. Sağa sola baktım insanlar yaralı ve bir kaos vardı." dedi.

Kılıç, patlamanın etkisiyle oluşan ses nedeniyle kulaklarında sorun yaşadığını, olay anında eşiyle aralarında yaklaşık 2 metre olduğunu kaydetti.

Eşinin ilk anlarda bilincinin açık olduğunu, başına bir parça isabet ettiğini anlatan Kılıç, "Vücut bütünlüğü yerindeydi, sadece 'Ağrım var' demişti o kadar." diye konuştu.

Doğan Kılıç, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırıldıktan sonra ameliyata alınan eşinin entübe durumda olduğunu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü söyledi.


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