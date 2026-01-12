Dolar
43.14
Euro
50.37
Altın
4,583.89
ETH/USDT
3,157.20
BTC/USDT
92,066.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. VTR
logo
Gündem

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

İstanbul'da beklenen kar yağışı, kentin kuzey ve batı bölgeleri ile yüksek kesimlerde başladı.

Alparslan Ermiş, Halis Akyıldız, Adem Koç, Mustafa Mert Karaca  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

İstanbul

Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile yol kenarları ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağış nedeniyle sürücüler, yolda dikkatle ilerliyor.

Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışına yönelik belli noktalarda tedbir aldı.

Öte yandan, kentte eğitim ve öğretime bugün verilen ara nedeniyle haftanın ilk iş günlerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde kaldı.

Kentteki trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasına göre Anadolu Yakası'nda yüzde 56, Avrupa Yakası'nda da yüzde 54 seviyelerinde seyrediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de geri dönüşüm fabrikasının deposundaki yangına müdahale ediliyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor
Kartal'da binaya çarpan İETT otobüsünde 6 yolcu yaralandı
THY, AJet ve Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti
Türkiye'de en fazla kar kalınlığı Sarıkamış'ta ölçüldü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

"Kırmızı yelekliler" ihtiyaç sahiplerine sosyal destek için karlı yolları aşıyor

Yanlış ayakkabı seçimi ayak sağlığına zarar veriyor

Yanlış ayakkabı seçimi ayak sağlığına zarar veriyor
Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor

Ağrı'da "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için gece gündüz çalışıyor
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet