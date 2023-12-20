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Gündem, Yaşam

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağmurların ardından yüzde 50,28'e yükseldi.

Hasan Hüseyin Kul  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine yükseldi

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişe geçti.

Barajlardaki doluluk oranı son 1 haftada yüzde 9,88 artarak yüzde 50,28 seviyesine çıktı.

Su miktarı Alibey'de yüzde 61,68, Büyükçekmece'de 40,42, Darlık'ta 61,24, Elmalı'da 88,71, Istrancalar'da 95,98, Kazandere'de 44,58, Pabuçdere'de 26,20, Sazlıdere'de 31,22, Terkos'ta 39,43 ve Ömerli'de 68,14 ölçüldü.

Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 839,55 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 436,75 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 720,72 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 1 milyar 80 milyon 67 bin metreküp oldu.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 397 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 20 Aralık tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 38,26, 2014'te yüzde 53,73, 2015'te yüzde 60,56, 2016'da yüzde 38,63, 2017'de yüzde 57,71, 2018'de yüzde 76,42, 2019'da yüzde 34,21, 2020'de yüzde 21,78, 2021'de yüzde 47,25, 2022'de ise yüzde 34,15 olarak kayda geçti.

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