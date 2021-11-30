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İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Elif Şanver toprağa verildi

Esenyurt'ta dün fırtına nedeniyle kopan çatının altında kalarak hayatını kaybeden Elif Şanver son yolculuğuna uğurlandı.

Hikmet Faruk Başer, Kenan Irtak   | 30.11.2021
İstanbul'daki fırtınada hayatını kaybeden Elif Şanver toprağa verildi Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer / AA

İstanbul

Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi 1105. Sokak'ta dün tam fırtına nedeniyle bir binadan uçan çatının altında çocuğuyla birlikte kalan ve hayatını kaybeden Elif Şanver'in cenazesi, yakınları tarafından otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Esenyurt Yeşil Cami'ye getirildi.

Burada Şanver'in eşi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Yakınları tarafından tabutun üzerine Elif Şanver'in beyaz kıyafeti koyuldu.

Şanver'in cenazesi, kılınan namazının ardından İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Şanver'in kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi’nde oturduğu binanın çatısını oğluyla birlikte onaran ve karşı binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Huriye Pulur’un cenazesi de İstanbul Adlı Tıp Morgu'ndan alındı.

Pulur’un cenazesi akşam saatlerinde evinin önüne getirilerek helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Amasya’ya gönderilecek.

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