Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İran-İsrail bağlantılı gelişmeler için İstanbul'da olağanüstü toplandı
Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri, İstanbul’da düzenlenen olağanüstü toplantıda ele alıyor.
Ankara
Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da düzenlenen olağanüstü toplantısı sona erdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Arap Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail'in saldırılarıyla tırmanan durumu ele almak üzere bir araya geldi.
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Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
Toplantıda, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı şiddetli saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle tırmanan gelişmeler ele alındı.
Bakanlar, yarın da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde yine İstanbul'da düzenlenecek İİT DBK 51. Oturumu'na katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.