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İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Toplu taşıma araçlarında da kalabalık oluşurken metrobüs, metro ve otobüs duraklarının bulunduğu Uzunçayır aktarma noktasında vatandaşlar araçlara binmekte zorlandı.

Alper Korkmaz, Elif Küçük, İrem Demir, Zeynep Yeşildal  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Elif Küçük - AA

İstanbul

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarken, toplu taşıma araçlarında da kalabalık oluştu.

Kentte, gece saatlerinde başlayan yağmur, sabahleyin de devam etti. Yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken TEM otoyolu, D-100 kara yolu ve bağlantı yollarında, ana caddelerde trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Maltepe-Kadıköy arasında çift taraflı yoğunluk yaşanırken, Altunizade-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de trafik yavaş seyrediyor.

TEM otoyolunda da Ataşehir mevkisinden itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca gişeleri istikametlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunda Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar mevkisinde trafik çift taraflı yavaşlarken, Bakırköy mevkisinden itibaren Okmeydanı'na kadar ağır ilerliyor. TEM otoyolunda da Gaziosmanpaşa'dan itibaren Kağıthane'ye kadar trafik ağır seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre kentte 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükseldi.

Uzunçayır aktarma noktasında yoğun kalabalık oluştu

Kentte toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor. Bazı hatlarda metrobüslerin arızalanması nedeniyle vatandaşlar metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Uzunçayır'da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle metro, otobüs ve metrobüs duraklarının bulunduğu Uzunçayır aktarma noktasında yoğun kalabalık oluştu. Kuyruğa girerek turnikelerden geçmek isteyen vatandaşlar, uzun süre beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, kalabalık nedeniyle merdivenlerden çıkarken ve inerken güçlük çekti. Metrobüs durağından metroya geçmek isteyenler de kuyruğa girerek ilerleyebildi.

Altunizade metrobüs durağında da merdivenlerden inen vatandaşlar, sırayla araçlara binebildi. Söğütlüçeşme durağında da vatandaşlar, kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.

Beşyol metrobüs durağında da metrobüs araçları kuyruk oluşturdu.


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