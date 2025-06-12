Dolar
39.35
Euro
45.67
Altın
3,381.25
ETH/USDT
2,740.80
BTC/USDT
107,621.00
BIST 100
9,520.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bozcaada’ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesine yaz sezonunda geçiş yapacak araçlara ilişkin düzenleme yapıldı.

Burak Akay  | 12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
Bozcaada’ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı

Çanakkale

İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan kararlar kapsamında, Geyikli-Bozcaada hattında 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların geçişleri, yaz sezonu boyunca yasaklandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri adaya geçiş yapabilecek.

Karar kapsamında bu araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Dünya basını, milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya ihracını manşetlere taşıdı
Türkiye'den Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Bozcaada’ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı
Kırklareli'nde 500 dekarlık buğday ve arpa ekili alan yandı

Benzer haberler

Bozcaada’ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı

Bozcaada’ya geçiş yapacak araçlar için yaz sezonu düzenlemesi yapıldı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da trafiği azaltmak için yapay zekadan yararlanılıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İzmir'in deniz manzaralı yollarının güvenliği "Beyaz Kırlangıçlar"a emanet

İzmir'in deniz manzaralı yollarının güvenliği "Beyaz Kırlangıçlar"a emanet
İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Yıllarını karartan alkol ve uyuşturucu bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu

Yıllarını karartan alkol ve uyuşturucu bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet