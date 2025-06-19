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İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında bir esir asker takası daha yapıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşma çerçevesinde Ukrayna ile Rusya arasında bir esir asker takasının daha yapıldığı bildirildi.

Davit Kachkachishvili, Dmitri Chirciu  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında bir esir asker takası daha yapıldı

Kiev/Moskova

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile bir esir asker takası daha gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Harkiv, Sumi, Çernigiv, Zaporijya ile Kiev bölgelerindeki çatışmalarda esir düşen Ukraynalı askeri personelin evlerine geri getirildiğini belirten Zelenskiy, "Çoğu, 2022'den beri esaret altında." bilgisini paylaştı.

Tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Bu takasları mümkün kılan herkese teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Teslim alınan Rus askerlerine Belarus'ta tıbbi destek sağlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerinin alındığı duyuruldu.

Bunun karşılığında Ukrayna tarafına bir grup esir Ukrayna askerinin verildiği kaydedilen açıklamada, "Alınan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor, onlara gerekli psikolojik ve tıbbi destek sağlanıyor. Askerlerin hepsi, Savunma Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinden tedavi için Rusya’ya getirilecek." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna ve Rusya tarafından yapılan açıklamalarda esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği 9, 10 ile 12 ve 14 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında dört aşamalı olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.


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