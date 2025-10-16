Dolar
Gündem

İstanbul'da "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında 7 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

Zeynep Yeşildal  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
İstanbul'da "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında 7 gözaltı kararı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

İstanbul'da "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında 7 gözaltı kararı

