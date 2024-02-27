Dolar
31.15
Euro
33.83
Altın
2,035.63
ETH/USDT
3,237.00
BTC/USDT
56,784.00
BIST 100
9,179.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni yakalandı

İstanbul'da, aracında sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, parada sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'in lüks araçta sahte para ve silah paylaşımı yaptığı videonun sosyal medyada yer alması üzerine ekipler harekete geçti.

Polis, Dalveren'i Maltepe'de düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete götürdü.

Şüphelinin evi, aracı ve iş yerinde yapılan aramalarda 1200 dolar, 250 avro, 50 manat, 50 grivna, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe ile dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan Aleyna Dalveren'in "suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı hedeflerinin yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: İsrail'in eylemleri, Filistinli sivillerin toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü
İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni yakalandı
Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Türkiye, barış şartlarının müzakeresinde başarılı tek ülkeydi

Benzer haberler

İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni yakalandı

İstanbul'da sahte para ve silah paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni yakalandı

İstanbul'da terör örgütlerine finansal destek sağladığı belirlenen 15 zanlı yakalandı

Filistin Sempozyumuna katılan akademisyenlere göre, 7 Ekim dünyanın İsrail'e bakışını değiştirdi

Marmara Denizi'nde denizanası artışı balıkçılığı tehdit ediyor

Marmara Denizi'nde denizanası artışı balıkçılığı tehdit ediyor
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada "İstanbul" detayları ortaya çıktı

FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik soruşturmada "İstanbul" detayları ortaya çıktı
İstanbul polisinden "huzur uygulaması"

İstanbul polisinden "huzur uygulaması"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet