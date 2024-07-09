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İstanbul'da kaybolan 10 yaşındaki kız çocuğu İETT sürücüsü tarafından ailesine teslim edildi

İstanbul'a tatil için geldiği ailesinin yanından ayrılarak kaybolan 10 yaşındaki down sendromlu kız çocuğu, İETT sürücüsünün dikkati sayesinde bulunup ailesine teslim edildi.

Uğur İslamoğlu  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
İstanbul'da kaybolan 10 yaşındaki kız çocuğu İETT sürücüsü tarafından ailesine teslim edildi

İstanbul

Üsküdar-Esatpaşa seferini yapan otobüsün sürücüsü Erol Özdoğan, yolcu almak için durduğu durakta araca binen kız çocuğunun yalnız olduğunu fark etti.

Durumdan şüphelenen Özdoğan, down sendromlu olduğu anlaşılan çocuğun ailesinin bulunması için polis ekiplerinden yardım istedi.

Aracındaki diğer yolcuları başka bir otobüse aktaran sürücü, ailesi gelene kadar polis ekipleriyle kayıp çocuğa eşlik etti.

Yapılan çalışma sonucunda 10 yaşındaki Amina H'nin ailesiyle tatil için İstanbul'a geldiği ve ailesi uyuduğu sırada otelden ayrılıp kaybolduğu belirlendi.

Uyandığı sırada çocuğunu yanında göremeyen anne Halide Hubers'in durumu polise bildirdiği anlaşıldı.

Kaybolan çocuğunu teslim alan anne Halide Hubers, ertesi gün iki kızıyla İETT'nin Üsküdar'daki peronlarına gelerek sürücü Özdoğan ve yetkililere teşekkür etti.

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