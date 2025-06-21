Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,306.20
BTC/USDT
101,934.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız
logo
Spor

Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan özel sporcular, yurda döndü

İtalya'da düzenlenen Özel Sporcular SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda futsal ve basketbolda ikinci olan down sendromlu özel milli sporcular, yurda döndü.

Can Öcal  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan özel sporcular, yurda döndü Fotoğraf: Didem Mente/AA

Istanbul

Kafile, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yöneticileri tarafından çiçeklerle ve bayraklarla karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, milli takımın Avrupa'da önemli bir başarı kaydettiğini belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle, engelli sporunun önemi arttı. Bu alan, emek ve gönül isteyen bir şeydir. Özel sporcuları severseniz, bu alanda başarılı olursunuz. Çok güzel mücadeleleri geride bıraktık. Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, yaklaşık 1 yıldır kamptaydı. Bu şampiyona için hazırlanıyorlardı. Her ikisi de namağlup bir şekilde finale gitti. Futsal Milli Takımı, belki de psikolojik şartlardan dolayı finali kazanamadı." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkedeki bütün engelli çocuklara ulaşmak istediklerini dile getiren Aydın, "Türkiye, artık Avrupa'nın gerisinde değil. Onların biz on adım önündeyiz. Biz şampiyonada Portekiz'i, Kuzey İrlanda'yı ve İtalya'yı yendik. Milli takımımız, engelleri aştı. Özel sporcular, bundan sonra Avrupa'da, dünyada ve Paralimpik Oyunları'nda tarih yazmaya devam edecek. Burada çalışanlar gönüllüdür. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın kaptanı Birkan Dikici ise başarıdan dolayı gurur duydukları belirterek, "Biz şampiyonluğu hedefliyorduk ama ikincilik nasip oldu. Bir sonraki organizasyonlarda hem Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz. Bunun için herkese söz veriyorum. Bizim gibi özel sporcuların da dışarıya çıkıp spor yapmasını istiyorum." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FSM Köprüsü, Skolyoz Farkındalık Günü dolayısıyla yeşile büründü
İİT DBK 51. Oturumu kapsamında İran'ın istediği özel oturum, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı
İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Aydın'da ziraat alanı ve makilikteki yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan özel sporcular, yurda döndü

Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan özel sporcular, yurda döndü

TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye 230 bin lira para cezası

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması yarın tamamlanıyor

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu
Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak

Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin üçüncü maçı yarın oynanacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki son maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, gruptaki son maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet