Dolar
44.20
Euro
51.17
Altın
4,988.13
ETH/USDT
2,322.00
BTC/USDT
74,040.00
BIST 100
13,221.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında yıkılan binanın enkazı görüntülendi - VTR
logo
Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Monaco'yu ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
İstanbul

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı takım, geride kalan haftalarda aldığı 10 galibiyet ve 21 yenilgi ile 18. sırada kendine yer buldu.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Almanya'nın Bayern Münih takımını deplasmanda 81-80 mağlup etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi Monaco, 102-66 kazanmıştı.

Fransız ekibi, 17 galibiyet, 14 yenilgiyle Basketbol Avrupa Ligi'nde 8. sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet