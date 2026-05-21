Gençlerbirliği Başkanı Çakmak'tan "mali disiplin" vurgusu

Çakmak, AA muhabirine, Gençlerbirliği'nin sezon planlaması, teknik direktör Metin Diyadin ile devam kararı, kulübün mali durumu ve taraftar desteğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav'dan öğrendikleri en önemli yöneticilik dersinin mali disiplin olduğunu vurgulayan Çakmak, "İlhan Cavcav'ın bize öğrettiği kulüple ilgili en büyük yöneticilik dersi mali disiplindi. Mali disiplin içerisinde kadro kuracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yüksek maliyetli oyuncularımızdan çıkmaya çalışacağız. Metin Diyadin'in raporları doğrultusunda istediği bölgelere gerekli transferleri yapacağız çünkü önümüzdeki sezon kendisiyle devam edeceğiz. Hedeflerimiz arasında ligi beşincilikle onunculuk arasında bitirmek, Türkiye Kupası'nda bu sene kaçırdığımız finali yakalamak var. Her şey adım adım gidecek." ifadelerini kullandı.

"6 Aralık günü 11 puanla 17. sıradaydık"

Başkanlık sürecini değerlendiren Çakmak, göreve geldiğinde Gençlerbirliği'nin zor bir tabloda bulunduğunu dile getirdi.

Başkanlığa 6 Aralık 2025'te seçildiğini hatırlatan Çakmak, şöyle devam etti:

“Ben aday bile değildim, bir düşüncem de yoktu. Devam etmek istemeyen yönetim ve başkanlar vardı. Biz de arkadaşlarla kalktık gittik. Burası bizim kulübümüz, evimiz. Hiçbir şekilde kötü yerde olmasını istemeyiz. 'Gençlerbirliği için elimizden gelen ne varsa yapalım' dedik. Herkes 'son haftaya niye kaldı' diyor ama bizim başkan seçildiğimiz 6 Aralık günü Gençlerbirliği'nin 11 puanı vardı ve 17. sıradaydı. Biz Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takımı almadık. Elimizdeki takım buydu. Kadro kalitesi, yapılanma ve mali açıdan sıkıntılar yaşayabileceğimizi biliyorduk. Çok şükür birçok şeyi hallettik, Allah da yüzümüze baktı, Süper Lig'de kaldık.”

Metin Diyadin süreci

Metin Diyadin ile iki ayrı dönem çalıştıklarını anlatan Çakmak, tecrübeli teknik adamla eskiye dayanan dostluklarının bulunduğunu anlattı.

Volkan Demirel'in ayrılığının ardından Metin Diyadin ile çalışma niyetlerinin olduğunu aktaran Çakmak, "Metin Hoca ile çok eski dostluğumuz, abi-kardeş ilişkimiz var. Volkan Demirel, seçildiğimiz günün ertesi günü Fatih Karagümrük maçından önce, bir evvelki yönetimle anlaştığını ve ayrılmak istediğini söyledi. Biz her ne kadar bırakmamasını istesek de saygıyla karşıladık. Metin Diyadin ile zaten görüşüyorduk, çalışma niyetimiz vardı. Kendisini çağırdık, geldi ve başladık." dedi.

İlk dönemde yönetimsel anlamda tam hazır olmadıkları için bazı sorunlar yaşandığını ifade eden Çakmak, "Kongre salonunda gördüğüm arkadaşların ismini yazarak bir liste oluşturabildim. Ne futbol şubesini doğru düzgün oluşturabildik, ne stattan sorumlu yönetici yapabildik, ne tesislerden sorumlu yönetici yapabildik. O boşlukta Metin hocayla ufak tefek gerginliklerimiz oldu, bizim de hatamız oldu. En sonunda bir noktada yollar ayrıldı. Gitmese daha mı iyi olurdu? Muhtemelen, daha iyi olabilirdi. Belki bu takım daha önce ligde kalabilirdi. Ama eğrisi doğrusunu buldu, Metin Diyadin geldi, son iki maçta takım kurtuldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Volkan Hocanın kırmızı kartı kararımızda etkili oldu"

Çakmak, Volkan Demirel'in kırmızı kart görmesi nedeniyle son iki maçta takımın başında olamamasının teknik direktör değişikliği kararında etkili olduğunu ifade etti.

Hiçbir teknik adamı suçlamadığını vurgulayan Çakmak, "Kırmızı kart görüp son iki maçta takımın başında olamayacağı bizim için negatif bir durumdu. Bu kararımızda etkili oldu. Ama Gençlerbirliği'nin sezon başındaki planlaması çok kötü yapılmış. Burada Volkan hocaya da Levent hocaya da Metin hocaya da bir şey diyemem. Ellerindeki malzeme belliydi. Her hoca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı fakat ellerindeki malzemeyle yapılacak bu kadardı." ifadelerini kullandı.

Onyekuru ve Niang değerlendirmesi

Çakmak, Onyekuru ve Niang başta olmak üzere bazı oyunculardan beklenen verimin alınamadığını ancak bu futbolcuların kariyerlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu oyuncularla ilgili değerlendirme yapacaklarını kaydeden Çakmak, "İkisi de kariyerli futbolcular. Kimse Onyekuru'nun ya da Niang'ın kalitesini, geçmişini, kariyerlerini tartışamaz. Belki de onlar da kendi yönlerinden haklı ama sonuçta kağıt üzerinde verim alamadığımız birkaç oyuncudan ikisi de kendileri. Oturup konuşacağız, nasıl yol izleyebiliriz, ne yapabiliriz bakacağız. Sadece onlar değil, elimizde birkaç tane daha yabancı oyuncumuz var. Bu sene sakatlıktan dolayı maçlara çıkamayan Kyabou ve Etebo var. Bunlar da bizim sözleşmesi devam eden oyuncularımız. Onları da hocamızın raporu doğrultusunda değerlendireceğiz." diye konuştu.

"Kara gün akçesi"

Mali disiplin konusunun Gençlerbirliği için hayati önemde olduğunu dile getiren Çakmak, kulübün gelir-gider dengesini koruması gerektiğini vurguladı.

Gençlerbirliği'nin gerçekçi bütçelerle hareket etmesi gerektiğini aktaran Çakmak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bir kulübün geliriyle giderinin arasında denge olması lazım. Hatta bir kısmı da 'kara gün akçesi' diye ayrılması lazım. Yıllarca biz bu işi böyle öğrendik. Bu bütçeler içerisinde belli şeyleri kısmaya çalıştık. Ben devre arası, Metin hocayla da görüştüğümüzde transfer istiyordum fakat yapamadık. Niye yapamadık? Çünkü Kevin Csoboth dışında elimizdeki yabancıların hiçbirini yollayamadık. Onun sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyordu, dedik ki 'yarım sezonluğunu ödeyelim en kötü, karşılıklı feshedelim' dedik. Zaten o bizi beklemeden kendisi feshetti gitti. Kiralık giden Adam Traore'nin Suudi Arabistan'daki takımı onu düşünmediğini, çünkü daha yüksek maliyetli bir yabancı oyuncu aldıklarını, dolayısıyla kadrosunu boşaltmak istediğini söyledi. Biz de kendilerine 'Parasının tamamını ödeyin. O şartla geri alabiliriz" dedik. Yabancı hakkımızı orada kullandık. Yerlilerden de kalecimiz Gökhan Akkan'ı Sivasspor'a kiralık verdik, ondan boşalan yere de Trabzonspor'dan Cihan Çanak kardeşimizi kiralık getirebildik. Çok sıkışmış bir bütçe ve kontenjan vardı."

Çakmak, Gençlerbirliği'nin mevcut gelirleriyle yüksek bonservis ve maaşlar ödeyemeyeceğinin altını çizerek "Gençlerbirliği'nin öyle birkaç milyon avro verip futbolcu oynatma şansı yok. Daha dengeli bütçelerle, daha küçük maliyetli oyuncularla hedefi olduğu yerde oynayacak. Ondan sonra da yavaş yavaş üstüne koya koya gidecek. Çünkü Allah göstermesin, bu sene Gençlerbirliği düşseydi, birçok örnekte olduğu gibi Gençlerbirliği de olurdu. O konuda hiç tereddüt yok. Ama Allah'tan mali disiplini yapabildiğimiz kadar yaptık, cebimizden koyduk, ek gelirler yarattık, yönetim kurulumuz büyük katkıda bulundu. Bazı harcama kalemlerini kıstık. Bunlarla belli bir noktaya getirdik. Allah'a şükür de ligde de kaldık, bütçeyi de dengeledik." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı vurgusu

Gençlerbirliği altyapısında yetenekli oyuncular bulunduğunu anlatan Çakmak, gelecek yıllarda bu oyunculardan A takım seviyesinde yararlanabileceklerini aktardı.

Trabzonspor ile oynanan kupa maçında genç oyuncuların performansının görüldüğünü ifade eden Çakmak, "Altyapımızda çok iyi oyuncularımız var. 14, 15, 16 yaşındaki oyuncular birkaç senelik bir birikimle geliyor. Birkaç sene içerisinde onların birçoğunu Süper Lig'de kullanma şansımız var. Belki bu sene bir kısmını alacağız, belki bir sene sonra bir kısmını alacağız. Altyapımız gümbür gümbür geliyor. Altyapıya aldığımız bir iki tane yabancı sporcu var, onlardan çok umutluyuz. Onlar da bu sene inşallah iyi işler yapacak, kulübe büyük katkı sağlayacaklar." diye konuştu.

"Oyuncularımız terlerinin son damlasına kadar savaştı"

Çakmak, sezonun son hafta deplasmanda alınan galibiyetle ligde kalmalarının büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Gençlerbirliği'nin son hafta kazanmak zorunda olduğu bir durumun oluştuğunu dile getiren Çakmak, "O kadar zor bir maçtı ki Antalyaspor yendiği anda bize beraberlik bile yetmiyordu çünkü ikili averajda Antalyaspor'un altındaydık. 'Kazanalım, işimize bakalım' dedik. Uykusuz, sıkıntılı, zor bir gündü ama oyuncularımız çıktı, terlerinin son damlasına kadar savaştılar, ellerinden geleni yaptılar, takımımızı ligde tuttular. Hatta kupa maçında takımımızın birçok as oyuncusunu oynatamadık çünkü 11 tane oyuncumuz vardı o gün itibariyle 12.'miz yoktu. Ama o gün saat 10'dan sonra da büyük keyif aldık, büyük mutluluk duyduk. Belki bazı şeyleri daha düzgün yapsaydık, bizim de hatalarımız olmuştur, bu son haftaya kalmazdı. Birkaç hafta önce ligde kalmayı garantileyebilirdik. Ama eninde sonunda ligde kaldık. Bizim için hedef buydu, başardığımız için de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Yeni statta 25-30 bin kişiyi rahatlıkla toplayacağımıza inanıyorum"

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılan yeni statta oynama ihtimalini de değerlendiren Çakmak, Gençlerbirliği'nin yeni statta ciddi taraftar potansiyeline ulaşabileceğini söyledi.

Son iki iç saha maçını 18-19 bin kişiye oynadıkları bilgisini veren Çakmak, "İyi bir statta, merkezi, yeni büyük statta 25-30 bin kişiyi Gençlerbirliği'nin rahatlıkla toplayacağına inanıyorum. Çünkü Ankara'nın o potansiyeli var. Biz orada oynamak istiyoruz. O stat yapıldı, devletimiz bu kadar para harcadı, boş durması hiç kimsenin işine gelmez. Açılışına göre bir planlama yaparız. Belki birkaç maçımızı burada oynar, daha sonra kombinelerimizi ve localarımızı oraya transfer ederiz." diye konuştu.

Kongre ve tüzük tadilatı açıklaması

Yakın dönemde seçim gündemlerinin bulunmadığını söyleyen Çakmak, önceliklerinin tüzük tadilat kongresi yapmak olduğunu dile getirdi.

Ocak ayındaki kongrenin yönetimi yenileme amacı taşıdığını anlatan Çakmak, "Şu anda kongre gündemimizde yok. İki sene daha süremiz var. İyi giden bir şeyi niye bozalım? Tüzük tadilat kongresi yapacağız. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Beş aydır yaşadıklarımızı biz biliyoruz. Ağustos ayında peşinat alınmış, eylül, ekim, kasım maaşları içeride duran futbolcu topluluğuna geldik. 11 puanı olan, 17. sıradaki takımı aldık. Geçen seneden şampiyonluk kutlamalarının bile parası ödenmemişti. Gençlerbirliği ile alakası olmayan insanların üye yapıldığı bir defterle aldık bu kulübü. Bunların hepsini temizledik. Allah'a şükür birçok problemi hallettik. Bunlar da bir anda olmuyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Beş ayda yaptıklarımız ortada, biz tüzüğü de yaparız ama bir daha düzeltmemek üzere. Gençlerbirliği üç sene önce bir tüzük tadilat kongresi yaptı, bugün yine yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü alelacele, o gün insanların kafalarına göre yapıldığı için bu şekilde oldu. Tüzüğü Avrupa standartlarında en düzgün haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kendi paramı ne kadar rahat harcıyorsam Gençlerbirliği'nin parasını o kadar rahatsız harcıyorum"

Çakmak, zor bir sürecin ardından Gençlerbirliği taraftarının mutluluğu hak ettiğini söyledi.

Taraftarlardan yönetime desteklerini sürdürmelerini isteyen Çakmak, "Gençlerbirliği taraftarı bu yönetime ve bana güvenmeye devam etsin. Çünkü ben Gençlerbirliği'nin 40 senedir içinde olan bir insanım. Çocukluğum bu kulüpte geçti; benim babam bu kulüpte yöneticilik yaptı, ben 18 sene bu kulüpte yöneticilik yaptım. Biz bu kulübe yanlış yapmayız. İnsanız hata yapacağız tabii ki ama bu hataları minimuma indiririz, isteyerek yapmayız. Gençlerbirliği'nin her kuruşunu kendi paramdan daha değerli görüyorum. Kendi paramı ne kadar rahat harcıyorsam Gençlerbirliği'nin parasını o kadar rahatsız harcıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Taraftarlar rahat olsun. Seneye daha iyi, daha düzgün, maddi açıdan daha az sıkıntıları bir Gençlerbirliği olur. Taraftarlarımızdan tek isteğim; kombinelerini alsınlar, bu sene de takımlarını desteklemeye devam etsinler. Gençlerbirliği'ni artık Türkiye'nin taraftar sayısı açısından ilk beşine sokalım. Bu konuda bütün desteklerini sonuna kadar arkamda hissetmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.